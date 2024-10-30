Mardin’de Yeşilçam’ın Sultanı İmaji

ÜNSAL’IN YENİ ROLÜ

Çekimleri süren dizide eşinin vasiyeti doğrultusunda Mardin’e gelen acılı bir eşi canlandıran Sinem Ünsal’ı görenler, “Yeşilçam’ın sultanı Mardin’de” demekten kendilerini alamıyor. Saç rengi, gözleri ve bakışlarıyla Türkan Şoray’ın gençliğini hatırlatan Ünsal, dizide Ozan Akbaba ile birlikte kamera karşısına geçiyor.

DİZİNİN TARİHİ ATMOSFERİ

Sinem Ünsal, dizide Alya Albora karakterine hayat veriyor. Mardin ve Midyat’ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen çekimlerde senaryoyu Gülizar Irmak yazarken, deneyimli yönetmen Ahmet Katıksız projeye yön veriyor.