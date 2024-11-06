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Mardin’deki Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi civarında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazada yaralananlar arasında Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yer alıyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.’nin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

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