More
Gündem

“Maria Filmi 21 Şubat’ta Vizyonda”

maria-filmi-21-subat-ta-vizyonda

MARIA CALLAS’IN HAYATIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ FİLM

Ünlü soprano Maria Callas’ın yaşamını ele alan filmin yönetiminde Pablo Larraín yer alıyor. Oscar ödülü sahibi Angelina Jolie, efsanevi opera sanatçısı Maria Callas’ı canlandırırken, film tutkulu bir aşk hikayesi ile sanat dolu bir hayatın arka planını izleyiciye sunuyor.

HALUK BİLGİNER’İN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Filmde Haluk Bilginer ise Maria Callas’ın büyük aşkı Aristotle Onassis’i oynuyor. Bu güçlü performans, Maria Callas’ın tutkulu yaşamının derinliklerine inmeyi sağlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

9 İlde FETÖ Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 ilde 11 şüpheli gözaltına alındı.
Flaş

Fatih’te Sahte İçki Zehirlenmesi Ölümle Sonuçlandı

İstanbul Fatih'te zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Nidal Mahi'nin sahte içkiden hayatını kaybettiği bildirildi. Mahi'nin cenazesi Adli Tıp'tan ailesine verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.