“Maria Filmi 21 Şubat’ta Vizyonda”

MARIA CALLAS’IN HAYATIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ FİLM

Ünlü soprano Maria Callas’ın yaşamını ele alan filmin yönetiminde Pablo Larraín yer alıyor. Oscar ödülü sahibi Angelina Jolie, efsanevi opera sanatçısı Maria Callas’ı canlandırırken, film tutkulu bir aşk hikayesi ile sanat dolu bir hayatın arka planını izleyiciye sunuyor.

HALUK BİLGİNER’İN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Filmde Haluk Bilginer ise Maria Callas’ın büyük aşkı Aristotle Onassis’i oynuyor. Bu güçlü performans, Maria Callas’ın tutkulu yaşamının derinliklerine inmeyi sağlıyor.