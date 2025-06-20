Spor

Mario Lemina’nın Yeni Takımı Belli!

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MARIO LEMINA İÇİN FLAŞ İDDİALAR

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mario Lemina hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arriyadiyah’da yer alan habere göre, Al-Shabab, Mario Lemina ile alakalı olarak görüşmelere başladı ve taraflar anlaşmaya vardığı yönünde bilgiler ortaya çıktı.

Haberde, Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Lemina, Galatasaray formasıyla bu sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 maça çıktı. 1001 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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