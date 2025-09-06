Mark Zuckerberg’e Taklit Davası Açıldı

AVUKAT ZUCKERBERG’ÜN SORUNLARI

NBC News’un haberine göre, Indiana eyaletinde avukat olarak görev yapan Mark Zuckerberg, Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı isim ve soyadına sahip olması nedeniyle meslek hayatında pek çok zorlukla karşılaşıyor. Avukat Zuckerberg, Meta’nın sosyal medya platformu Facebook’ta açtığı kişisel ve iş hesaplarının “tanınmış kişileri taklit etme” gerekçesiyle 10’dan fazla kez kapatıldığını, bu konuda çözüm bulmak için yaptığı ısrarlarına rağmen hiçbir sonuç alamadığını belirtiyor.

HESAP KAPATMA SORUNU

Kapatılan hesapları yüzünden avukatlık hizmetlerini tanıtamadığını ve müvekkilleriyle iletişimde sorunlar yaşadığını dile getiren avukat Zuckerberg, bu durumun kendisine binlerce dolar zarara mal olduğunu ifade ederek şirkete ihmal ve sözleşmenin ihlali davası açtı. Ayrıca, kaybettiği gelirlerin kendisine ödenmesini talep ediyor.

DAVA DİLEKÇESİ VE META’DAN YANIT

Dava dilekçesinde, hesaplarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesini ve süre içerisinde kaybettiği reklam gelirlerinin ödenmesini istediğini belirten avukat Zuckerberg, CEO Zuckerberg ile adaş olmayı basit bir tesadüf değil, “kabus” olarak nitelendiriyor. Avukat, “Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim” diyerek ilginç bir öneride bulunuyor. Davanın ardından Meta’nın sözcüsü, avukat Zuckerberg’ün hesabının sehven kapatıldığını ve erişime tekrar açıldığını açıkladı.