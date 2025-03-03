Marketlerden Ramazan’da Ürün İndirimi Kararı

RAMAZAN DÖNEMİNDE FİYAT SABİTLEMELERİ

Yerel ve ulusal zincir marketler, Ramazan ayı boyunca bazı ürünlerde fiyat sabitleme gerçekleştirmiş ve birçok üründe indirim uygulamaya başlamış. Bu karar doğrultusunda bakliyat, makarna, un ve sıvı yağ gibi birçok üründe fiyatların sabit kalacağı açıklanmış. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, bazı ürünlerde uygulanan fiyat sabitlemesi ile birlikte yüzde 25 indirim sağlanacağını belirtmiş ve “Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor.” demiş. Ayrıca marketler, Et ve Süt Kurumu ile gerçekleştirdikleri protokol çerçevesinde et fiyatlarını da sabitlemiş.

RAMAZAN KOLİLERİNİN FİYATLARI

Zincir marketler, tüketicilere çeşitli seçenekler ve fiyatlarla erzak kolisi ve hediye çekleri sunmaya başlamış. CarrefourSA, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı 13 parçalı Klasik Ramazan Kolisi’ni 369,95 lira, 23 parçalı Süper Ramazan Kolisi’ni 629,95 lira, 26 parçalı Mega Ramazan Kolisi’ni ise 799,95 liradan satışa sunuyor. Migros, 13 adet ürün içeren Bereket Paketi’ni 369,95 liradan, 23 adet ürün bulunan Lezzet Paketi’ni ise 629,95 liradan satışa çıkarıyor. Şok Market de mart ayında gıdadan temizlik ürünlerine kadar 100 üründe 2024 Mart fiyatlarını geçerli kıldığını duyurmuş.