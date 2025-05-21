Marmara’da 272 Bin Denetim Yapıldı

DENETİMLER ARTTI

Marmara Denizi’ne yayılan ve yer yer Ege ile Karadeniz’de de görülen müsilaja karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetimleri hızlandı. Bakanlık, müsilajla mücadele amacıyla başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Bursa’daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin atık su arıtma ve geri kazanım tesislerini denetledi.

ÇEVRESEL DENETİMLERDE AĞIR CEZALAR

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 2021 yılından itibaren gerçekleştirilen denetim sayısının 272 bin 288 olduğunu belirtti. Ayrıca, 2 bin 896 işletme ve deniz aracına toplamda 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 268 işletme için ise faaliyetten men kararı alındığını söyledi.

SANAYİ VE ARITMA TESİSLERİ ÜZERİNDE DENETİMLER

Akgün, kent genelinde bulunan 376 sanayi tesisini ve Marmara Hidrolojik Havzası’nda 91 atık su arıtma tesisini denetleme kapsamına aldıklarını açıkladı. Devam eden denetimlerde sanayi tesislerinin bacalarındaki gaz emisyonları ölçülüyor ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alınıyor. Barış Ecevit Akgün, bu denetimlerin yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi’nden teknoloji destekli denetimlerin de gerçekleştirildiğini aktardı.

İZLEME NOKTALARINDA ARTIŞ

Susurluk Havzası’nda 17 izleme noktası bulunduğunu kaydeden Akgün, bu noktalardan 4’ünün Nilüfer Çayı üzerinde yer aldığını belirtti. 2014 yılından beri denizlerde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile koordineli şekilde 428 noktada su kalitesinin izlenmekte olduğunu ifade eden Akgün, bu noktalar arasında Bursa’da 17 tanesinin bulunduğunu söyledi. Marmara Denizi’ndeki izleme noktalarının sayısı 91’den 150’ye çıkarıldığını belirten Akgün, deniz izleme çalışmaları kapsamında Nisan ayı seferlerinin tamamlandığını ve çözünmüş oksijenle ilgili sorunların devam ettiğini, azot ve fosfor yükünün de varlığının sürdüğünü bildirdi.