Marmara’da 272 BİN Denetim Yapıldı

DENETİMLER SIKLAŞTI

Marmara Denizi’nde tamamen yayılan ve Ege ile Karadeniz’de de görülen müsilaja karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini artırdı. Bakanlık, müsilajla mücadele amacıyla hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Bursa’daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin atık su arıtma ve geri kazanım tesislerini denetledi.

272 BİN’DEN FAZLA DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 2021 yılından bu yana yapılan 272 bin 288 çevre denetiminde 2 bin 896 işletme ve deniz aracına toplamda 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Ayrıca 268 işletme için faaliyetten men kararı alındığı bilgisini paylaştı.

BURSA’DA SANAYİ TESİSLERİ DENETİM ALTINDA

Akgün, Bursa’da 376 sanayi tesisini ve Marmara Hidrolojik Havzası’nda bulunan 91 atık su arıtma tesisini denetlediklerini belirtti. Denetimler çerçevesinde sanayi tesislerinin bacalarından gaz emisyonları için ölçümler yapıldığını ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numunelerin alındığını ifade etti. Teknolojik denetimlerin de Sürekli İzleme Merkezi’nden yürütüldüğünü ekledi.

MARMARA’DA İZLEME NOKTALARI ARTACAK

Akgün, Susurluk Havzası’nda 17 farklı izleme noktasında denetim yaptıklarını söyledi. Bu noktaların 4’ü Nilüfer Çayı üzerinde yer alıyor. 2014 yılından beri tüm denizlerde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda 428 noktada deniz suyu kalitesinin izlenmekte olduğunu dile getiren Akgün, “Marmara Denizi’ndeki izleme noktalarımızı 91’den 150’ye çıkarıyoruz” dedi. Deniz izleme çalışmaları kapsamında TÜBİTAK MAM, nisan ayı seferlerini tamamladı. Son izleme sonuçlarına göre, çözünmüş oksijenle ilgili olumsuz durumun devam ettiği, azot ve fosfor yükünün de varlığını koruduğu belirlendi.