Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem

İstanbul’un Silivri ilçesi önlerinde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün Marmara Denizi’nde iki farklı deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan veriye göre; ilk deprem Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. Saat 08.07’de gerçekleşen bu depremin büyüklüğü 3 olarak bildirildi ve derinliği 12,1 kilometre olarak kaydedildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEKİ İKİNCİ DEPREM

Marmara’da kaydedilen ikinci deprem ise Büyükçekmece açıklarında oldu. Saat 12.22’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirtildi ve derinliği 9,62 kilometre oldu. Her iki deprem sonrasında olumsuz bir durum bildirilmedi.