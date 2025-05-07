Marmara’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI ARTÇI SARSINTILAR

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Marmara Denizi’nde bugün iki ayrı deprem kaydedildi.

İLK DEPREM MARMARAEEĞLİSİ AÇIKLARINDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; ilk deprem Tekirdağ’ın Marmaraeeğlisi açıklarında gerçekleşti. Saat 08.07’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı ve 12,1 kilometre derinlikte meydana geldi.

ÖĞLE SAATLERİNDE İKİNCİ DEPREM

Marmara’daki ikinci deprem ise Büyükçekmece açıklarında kaydedildi. Saat 12.22’de gerçekleşen bu depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu ve 9,62 kilometre derinlikte oldu. Her iki deprem sonrası olumsuz bir gelişme yaşanmadığı bilgisinin altı çizildi.