Marmara’da Deprem, Panik Gerek Yok

DEPREM DETAYLARI

Marmara Denizi’nde, bugün (3 Mayıs 2025) saat 11:36’da merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak belirlerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.7 büyüklüğünde, merkez üssü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi ve derinliğini 18 kilometre olarak açıkladı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafif şekilde hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeye sebep olsa da, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirilmedi.

AHMET ERCAN’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirtti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” diyerek İstanbulluları rahatlattı.

Ercan, daha önce 23 Nisan depremi sonrası yaptığı açıklamalarda, 6.2’lik depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini ve “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldığını” vurgulamıştı. Bugünkü 4.0’lık sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı olduğunu ifade etti.

ÖLÇÜMLERDEKİ FARKLILIKLAR

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında bazı farklılıklar dikkat çekti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ve merkez üssünü Silivri açıklarında kaydederken, AFAD, 3.7 büyüklüğünde ve merkezinin Marmara Ereğlisi olduğunu bildirdi. Derinlik ölçümleri açısından da, Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km raporladı. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumları ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.