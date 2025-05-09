Marmara’da Müsilaj Yeniden Görüldü

DENİZ SALYASI KABUSU YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) problemi geri döndü. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında ve Balıkesir ile Bursa kıyılarında müsilaj etkisini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde tabaka halinde biriken müsilaj, hem balıkçıları hem de çevre sakinlerini endişelendiriyor. Uzmanlardan temkinli açıklamalar geldi.

KINALIADA’DA MÜSİLAJ HIZLA YAYILIYOR

İstanbul’a en yakın ada olan Kınalıada’nın açıklarındaki müsilaj, Marmara Denizi’nde bulanıklık yaratıyor. Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun şekilde görülmesi, açık alanlarda ise daha az yer kaplaması dikkat çekiyor. Kınalıada’nın limanında ve bağlı olduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak’ta müsilaj gözlenmişti. Çevre sakinleri, adalarındaki hızla çoğalan müsilaj nedeniyle yetkililerden acil önlem talep ediyor.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJIN YOĞUNLUĞU ARTILIYOR

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi kıyılarında ve liman içinde müsilajın yoğunlaştığı gözlemleniyor. Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşumuna neden oluyor. Bölge sakinleri, müsilajın etkisini fark ederek endişeye kapılıyor. Bandırma sahilindeki müsilaj, su yüzeyinde köpüklü tabakalar oluşturuyor ve çevre sakinleri ile bölgeyi ziyaret edenler tarafından da dikkatle izleniyor.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE MÜSİLAJ GÖRÜLÜYOR

Bursa’nın yazlık mahallerinde, özellikle Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj problemi yaşanıyor. Bu alanlarda müsilaj, yer yer bulanıklığa sebep oluyor. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk ile dikkat çeken müsilaj, açık alanlarda daha derin yerlerde de gözlemleniyor. Yaz dönemlerinde tatilciler tarafından yoğunlaşan bu mahallelerde, iskeleler ve teknelerin bulunduğu yerlerde müsilajın artışı gözlemleniyor.