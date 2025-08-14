Marmara’da Olumsuz Hava Nedeniyle İptaller

ELVERİŞSİZ HAVA ŞARTLARI SEBEBİYLE SEFERLER İPTAL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’ni etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bazı seferlerin iptal olduğunu bildirdi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), toplamda 8 farklı seferin iptal edildiğini duyurdu. Öğle saatlerinde artan rüzgarın etkisiyle, bugün saat 14.00’te başlaması planlanan ve iptal edilen seferler aşağıdaki gibi sıralanıyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

14.08.2025 14:30 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 14:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 14:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 15:55 tarihli Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 17:30 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 17:45 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 20:15 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 20:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.