Marmara’da Sert Rüzgâr Bekleniyor!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ve Akdeniz Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava yaşanacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacak. Rüzgâr ise Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgâr ile ilgili olarak vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

– Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

– Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

– İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

– Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Denizli’nin güney kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

– Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

– Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar ile Hatay kıyılarının yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

– Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

– Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

– Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

– Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

– Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

– Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATIKARADENİZ

Batı Karadeniz Bölgesi’nin havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

– Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

– Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

– Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.

– Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

– Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

– Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

– Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

– Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

– Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

– Siirt 39°C – az bulutlu ve açık