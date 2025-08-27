Marmara’da Sert Rüzgâr, Sağanak Yağışlar!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkenin kuzeydoğu bölgeleri ve Akdeniz Bölgesi’nin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını bildirdi. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar’ın Akdeniz kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçiyor. Türkiye genelinde sıcaklık farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar tespit edilirken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredecek. Rüzgârın Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 40-60 km hıza ulaşarak güçlü esmesi bekleniyor.

Uyarılar ve Önlemler

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, “yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması” gerektiğinin altını çizdi.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nin genel olarak parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği bekleniyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Denizli’nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında eserken,

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi genel olarak parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçecek. Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nin genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi’nin de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana geleceği tahmin ediliyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık olacağı, kuzeydoğusunda yer yer parçalı bulutlar görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık