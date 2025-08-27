Marmara’da Sert Rüzgâr Ve Sağanak Yağış

27 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açısından az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde değişim gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Rüzgâr Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, “yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması” gerektiğini duyurdu.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu
ege BÖLGESİ
Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Denizli’nin güney kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği düşünülüyor.
Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu
Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C – az bulutlu ve açık
Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu; Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu
Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 30°C – az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık
Konya 30°C – az bulutlu ve açık
BATIS KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu
Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu
Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık
Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C – az bulutlu ve açık
Van 28°C – az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık
Mardin 35°C – az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – az bulutlu ve açık