Marmara’da Sert Rüzgâr Ve Sağanak Yağış

27 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açısından az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde değişim gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Rüzgâr Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, “yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması” gerektiğini duyurdu.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

ege BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Denizli’nin güney kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği düşünülüyor.

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu; Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATIS KARADENİZ

Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık