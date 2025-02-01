Marmara’da Tsunami Riski: 7 Metre Dalga

KONFERANSIN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ve İstanbul Yaşam Derneği iş birliğiyle, “Beklenen İstanbul Depremi Marmaraereğlisi’ne Etkileri” konulu bir konferans düzenlendi. Etkinlik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, bu önemli konuda dinleyicilere bilgi aktardı.

DEPREM RİSKİ VE TSUNAMİ OLASILIĞI

Slaytlar eşliğinde görsellerin sunulduğu bölümde, Prof. Dr. Celal Şengör deprem konusunda gerçekçi olmak gerektiğini vurguladı. “Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul’dan başlayıp, Marmaraereğlisi’ne kadar uzanıyor ve bu fayın hareketi, bölgedeki deprem riskini doğrudan etkiliyor. Marmaraereğlisi’nde 7,6 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Dolayısıyla Marmaraereğlisi topun ağzında. Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara’da bu hesaplandı, büyük bir yer kayması olası bir durum olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir.” ifadeleriyle, Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine böyle bir araştırmanın yapıldığını aktardı. Yeşilköy’de Hava Harp Okulu’nun bulunduğu yerde dalga yüksekliğinin 7 metreyi bulabileceğini belirtti.