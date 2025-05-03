Marmara Denizi’nde Bugün Deprem Oldu

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Bugün, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:36’da Marmara Denizi’nde, merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak belirtti. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi olarak açıkladı ve derinliğini ise 18 kilometre olarak raporladı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hissedilen hafif sarsıntı, kısa bir süre için bir endişe yaratsa da herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” ifadesiyle, sarsıntının durumu hakkında İstanbulluları rahatlattı.

ARTÇI DEPREMİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Ercan, 23 Nisan 2025’teki 6.2 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştikten sonra büyük bir gerginliği ortadan kaldırdığını belirtmişti. Bugünkü 4.0’lık sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı olduğunu vurguladı.

FARKLI ÖLÇÜMLERİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN VERİLER

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü hususunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında bazı küçük farklılıklar gözlemlendi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 ve merkez üssünü Silivri açıkları olarak kaydederken; AFAD büyüklüğü 3.7 olarak belirledi ve Marmara Ereğlisi merkezli olduğunu duyurdu. Derinlik konusunda da Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km raporladı. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının yerleri ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.