Marmara Denizi’nde Gemi Yangını: 2 Kişi Öldü

Olayın Meydana Gelişi

Marmara Denizi’nde Sedef Adası açıklarında Yalova’dan Bulgaristan’a doğru hareket eden Panama bandıralı FG SEVIL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayın yaşanmasının ardından Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. KEGM-4 hızlı tahliye botu, KURTARMA-7 ve Şark Römorkörleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın Sonuçları ve Müdahale

Yangında gemide bulunan 17 personel ve 8 tersane işçisi arasında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak savcılık bir inceleme başlattı. Ayrıca, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği bilgisi edinildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir.” ifadeleri yer aldı.