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Marmara Denizi’nde Gemide Yangın Çıktı

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YANGIN OLAYI

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında, Yalova’dan Bulgaristan’a giden Panama bandıralı FG SEVIL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa zaman içerisinde Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilmesi amacıyla olay yerine sevk edilen araçlarla kontrol altına alındı. Olay bölgesine yönlendirilen KEGM – 4 hızlı tahliye botu, KURTARMA – 7 ve Şark Römorkörleri, yanan gemiye müdahale etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemi, 17 personelle birlikte 8 tersane işçisi çalıştırıyordu. Yangın sonucu, Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan hayatını kaybetti. Savcılığın yangınla ilgili inceleme başlattığı ve geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, “Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir” ifadeleri yer aldı.

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