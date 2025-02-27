Marmara, Ege Ve Karadeniz’de Sağanak Yağış!

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, özellikle tarım alanları ve su kaynakları açısından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Meteoroloji, bu yağışların, bölgedeki bitki örtüsüne olumlu etkiler yapabileceğini de belirtiyor.

TEHLİKELER DEVAM EDİYOR

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde ise çığ, buzlanma ve don tehlikesi devam ediyor. Bu koşullar, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabiliyor ve dikkatli olunması gereken durumlar arasında yer alıyor. Meteoroloji, bu bölgelere dikkat çekerek, sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ARTIS

Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı öngörülüyor. Bu sıcaklık artışı, genel olarak hava koşullarında değişikliklere neden olurken, bölgelere göre farklılıklar gösterebiliyor. Meteoroloji, Perşembe ve Cuma günleri ani sel ve su baskını uyarısında bulunurken, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve sis etkili olacak. Ege bölgesinde ise İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle İzmir’de hava sıcaklığı 14°C olarak ölçülüyor. Akdeniz bölgesinde de Antalya’da gece saatlerinde sağanak yağmur bekleniyor, sıcaklık ise 16°C civarında seyrediyor.