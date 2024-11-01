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“Marmara İçin Afet Risk Yönetimi”

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MARMARA BÖLGESİ AFET RİSK AZALTMA PLANI HAZIRLANIYOR

Programa göre, Marmara Bölgesi’ndeki Afet Risk Azaltma Planı hazırlık süreci başlatılıyor. Bu süreçte, bölgenin mevcut tehlikeleri ve riskleri mekansal olarak belirleniyor. Ayrıca, geçmişte yaşanan afetler, bazı risk altındaki alanlar ve zarar görebilirlik durumu, çeşitli kabuller ile ortaya konuluyor. Bu kapsamda, risk değerlendirmesi yapılarak olay önlem tabloları oluşturulacak.

GEÇİCİ BARINMA ALANLARI BELİRLENECEK

Afet anlarında kullanılacak geçici barınma alanlarının kesin tespitleri de gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm bölgelerinin önceliklendirilmesi için ise afet tehlikelerini, sosyal ve ekonomik zorlukları, yapı stoku kalitesini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, bölgedeki risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi için önemli bir adım olacak.

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