Marmara ve Ege’de Deniz Çekilmesi Tedirginliği

DENİZ ÇEKİLMELERİ VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR

İstanbul Silivri, İzmir Seferihisar ve Muğla’ya bağlı Bodrum ile Akyaka’daki deniz çekilmeleri, ‘deprem habercisi’ olabileceği düşüncesiyle halkı endişelendirdi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu durumla ilgili olarak devam eden tedirginliği gideren açıklamalarda bulundu. Silivri’de deniz, yaklaşık 150 metre gerileyerek ufak adacıklar oluşmasına neden oldu. Dron görüntüleri, bu ilginç değişimin gözler önüne serdi. İzmir Seferihisar’daki Sığacık Mahallesi’nde deniz ise 100 metre çekildi. Bu çekilme ile tekneler karaya oturdu ve su yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege ve Marmara Denizi’ndeki bu gelişmeler halk arasında endişeye yol açtı.

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL’DAN AÇIKLAMA

‘Hürriyet’ten Emin Mert Kırarslan’ın haberine göre; Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu tür olaylar genellikle meteorolojik, atmosferik olaylarla ilgilidir. Gelgit dediğimiz rüzgârlı, dalgalı bağlantılı oluşur. Deniz hareketleri daha çok deprem olduktan sonra tsunami dediğimiz dalgaların oluşması veya denizaltı kırılmalarıyla ilişkilidir. Marmara içindeki fayın tsunamiye yol açma ihtimali düşüktür ve yüksek dalgalar üretmez. Silivri’deki ve İzmir’deki olaylar günlük atmosferik olaylardır, abartmamak gerekiyor” diyor.

DEVAMLI TAKİP GEREKİYOR

Prof. Dr. Pampal, deprem için deniz hareketliliğinin anlık olarak değil, sürekli takip edilip incelenmesi gerektiğini vurguluyor. “Deniz seviyesindeki ani değişimler değil, santimetre boyutundaki yükselmeler ya da alçalmaların izlenerek depremin habercisi olma ihtimalleri değerlendiriliyor ama burada böyle bir durum yok. Bizim kıyılarımızda sıkça karşılaştığımız atmosferik bir olayı depremle ilişkilendirmemek gerekir. Ben depreme bağlamam, böyle bir şey yok. Örneğin Japonya’da sürekli alçalmalar, yükselmeler kaydedilir ve bunlar normal olaylarla değerlendirilir ama bizim durumumuz böyle değil, meteorolojik şartlarla ilişkili” açıklamasında bulunuyor.

MUĞLA BODRUM’DA TARİHİ YOL ORTAYA ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizin çekilmesi, 3 bin 500 yıllık ‘Kral Yolu’nun yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

DENİZ ÇEKİLMESİ İLE YENİ GÖRÜNTÜLER

İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz, yaklaşık 200 metre çekildi. Bu durum sonrasında tekneler karaya oturdu ve su yüzeyinde adacıklar meydana geldi.

SİLİVRİ’DE ADACIKLAR OLUŞTU

İstanbul Silivri’de deniz 150 metre geri çekilerek küçük adacıkların oluşmasına neden oldu.

AKYAKA’DA DOĞA OLAYI

Muğla Akyaka’da denizde 30 metre çekilme gözlemlendi. Bu durumu ilk kez gören bazı insanlar deprem korkusu yaşarken, Akyakalılar bunun her yıl karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu belirtiyor.