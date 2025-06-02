Marmaray Olayının Gözlemi: Fuat Kozluklu Açıklaması

İSTANBUL’DA MARMARAY’DA YAŞANAN KAVGA VE SOSYAL MEDYADA YARATTIĞI ETKİ

İstanbul’da Marmaray’da meydana gelen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran yumruklu kavga, Türkiye’nin gündeminde geniş bir yer kapladı. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu’nun saldırıya uğradığı anların kayıt altına alınıp X’te paylaşılması, görüntülerin milyonlarca kez izlenmesine neden oldu. Görüntülerin tetiklediği linç kampanyaları sonrasında TRT Haber program yapımcısı ve sunucusu Fuat Kozluklu, “Vicdani borç” ifadesiyle olayın sadece video kaydından ibaret olmadığını ve yaşananları kaleme aldı.

OLAYIN BAŞLANGICI VE GERGİNLİK

Kozluklu’nun verdiği bilgilere göre, olay Erenköy veya Bostancı durağında başladı. Deniz Eroğlu, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binerken, kapıda telefonla konuşan genç bir kadına çıkıştı. Eroğlu, “Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi?” diye sordu. Genç kadın, “Affedersiniz” diyerek özür diledi. Ancak Kozluklu, vagonun girişinde kalabalık olmadığını ve kapıdan rahatça geçilebileceğini dile getirdi. Kapılar kapandıktan sonra Eroğlu, 5-6 dakika boyunca sitemde bulunmaya devam etti. Bu esnada genç kadın ağlamaya başladı, diğer yolcular ise “Yeter yahu, susun, konuyu kapatın” diyerek Eroğlu’nu uyardı. Gerginlik artınca iki kişi, ağlayan kadının durumuna tepki göstererek Eroğlu’na doğru yaklaştı. Kozluklu, bu noktada gazeteci refleksiyle telefonunu çıkarıp durumu kayda aldı.

SALDIRI VE MÜDAHALE

Kozluklu’nun kaydına göre, Marmaray durağa yaklaşırken mavi gömlekli bir genç, Eroğlu’na “Çık dışarı” diyerek yumruk attı ve vagondan indi. Olay, Süreyya Plajı durağında devam etti. İkinci bir genç, Eroğlu’nu itti. Bu saldırı sonucunda Eroğlu’nun burnu kırıldı ve kan akmaya başladı. Marmaray’ın özel güvenlik ekipleri durum müdahale etti. Eroğlu, mavi gömlekli gencin peşinden koşarak ona yumruk attığını bağırdı. Kozluklu, “Tanıklığım bundan ibaret” diyerek vagon içindeki güvenlik kameralarının olayı kaydetmiş olabileceğini vurguladı.