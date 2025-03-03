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Marmaris Hastanesi’nde Elektrik Pano Yangını

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YANGIN OLAYI MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Marmaris Devlet Hastanesi’nin eczane bölümündeki elektrik panosunda bir yangın meydana geldi. Kabloların alev almasıyla birlikte kısa sürede hastane içinde duman yayıldı. İtfaiyeye haber verilirken, hasta ve çalışanların güvenliği için tahliye işlemleri hemen başlatıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde kontrol altına alarak söndürdü ve hastane içindeki dumanı tahliye etti. Yangın sonucunda elektrik panosundaki kablolar ve sistemi hasar gördü. Bu durum, hastanenin bir süre boyunca hasta kabul edemeyeceği anlamına geliyor. Mevcut hastaların ise çevredeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edileceği bilgisi verildi.

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