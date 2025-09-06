Marmaris’te 35 GÖÇMEN kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Muğla bölgesinde düzensiz göç konusunda mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül’de saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botla kaçak göçmenlerin bulunduğu yönünde yardım talebi yapıldı.
GÖÇMENLER KURTARILDI
Yardım talebinin alınmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 35 kaçak göçmenden 20’sinin çocuk olduğunu belirledi ve bu kişileri kurtarıp bota aldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
KACAKÇILIK ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
Kurtarma operasyonu sırasında gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilecek.