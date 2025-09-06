Gündem

Marmaris’te 35 GÖÇMEN kurtarıldı

marmaris-te-35-gocmen-kurtarildi

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla bölgesinde düzensiz göç konusunda mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül’de saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botla kaçak göçmenlerin bulunduğu yönünde yardım talebi yapıldı.

GÖÇMENLER KURTARILDI

Yardım talebinin alınmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 35 kaçak göçmenden 20’sinin çocuk olduğunu belirledi ve bu kişileri kurtarıp bota aldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

KACAKÇILIK ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Kurtarma operasyonu sırasında gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilecek.

ÖNEMLİ

Flaş

“Tuzaklara Düşmeyeceğiz, Devam Edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bin afet konutunun açılışında, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle tuzaklara karşı dikkatli olunacağına dair mesajlar verdi.
Gündem

Ankara’da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlar ile sürücüler için sıkıntılı anlar yaşattı; caddeler suyla dolarken, bazı yollar adeta göle dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.