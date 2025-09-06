Gündem

Marmaris’te 35 GÖÇMEN Kurtarıldı

MUĞLA’DA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da düzensiz göçle mücadelenin sürmesi dikkat çekiyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül günü saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, kaçak göçmenler bulunan bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı.

35 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bota ulaşarak 20’si çocuk toplam 35 kaçak göçmeni kurtardı. Tüm göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

6 GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

