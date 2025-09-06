Marmaris’te 35 GÖÇMEN Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Muğla’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül tarihinde saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini içeren yardım talebi yapıldı.

KAÇAK GÖÇMENLER KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 20’si çocuk, toplam 35 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.

KAÇAKÇILAR GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi, işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilecek.