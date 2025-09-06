Marmaris’te 35 GÖÇMEN kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da düzensiz göç ile mücadele çalışmaları sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül günü saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep edildiği belirtildi.

KAÇAK GÖÇMENLER KURTARILDI

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 20’si çocuk toplam 35 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı ve bu kişilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.