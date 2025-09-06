Marmaris’te 35 GÖÇMEN kurtarıldı

Gündem

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da düzensiz göç ile mücadele çalışmaları sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül günü saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep edildiği belirtildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 20’si çocuk toplam 35 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı ve bu kişilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Zastava 1100 15 Bin Euro’ya Satıldı

Karabük'te 44 yıl boyunca saklanan Fiat lisanslı Zastava 1100, 15 bin Euro'ya satılarak yeni sahibine geçti. Araç, bakım sonrası fuarlarda sergilenecek.
Ankara’da Aksamalar Meydana Geldi

Ankara'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı, halk ve sürücüler için zorlu anlar yaratarak cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu. Bazı yollar adeta göle dönüştü.

