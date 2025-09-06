Marmaris’te 35 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da düzensiz göç ile yönelik çalışmalar sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül’de saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini bildirerek yardım talebinde bulundu.

GÖÇMENLER KURTARILDI

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 20’si çocuk olmak üzere toplamda 35 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.

Ayrıca, gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.