Marmaris’te 35 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da düzensiz göç ile ilgili mücadele sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül’de saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbara göre, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve kaçak göçmenler bulunduğu bildirildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN SAYISI

Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botta yer alan 35 kaçak göçmenden 20’sinin çocuk olduğu bilgisiyle bu kişileri kurtarıp bota aldı. Kurtarılan göçmenler, daha sonraki işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

