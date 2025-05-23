marmaris-te-hijyen-sorunu-var

MARMARİS’TE HİJYEN SKANDALI

Türkiye’nin gözde tatil bölgelerinden biri olan Marmaris, bu kez hijyen sorunu ile gündeme geliyor. CHP’li belediyenin yönetimindeki alanlarda temizlik çalışmalarının yeterli bir şekilde yapılmaması üzerine vatandaşlar, yaşanan durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Ancak dile getirilen bu sıkıntılar bir çözüm bulamadı.

Yerli ve yabancı turistlerin, kirli olan ortak tuvaletleri görüntüleyerek Marmaris Belediyesi’ne çağrıda bulunduğu dikkat çekiyor. Yine yapılan eleştirilerin ardından, gereken temizlik önlemlerinin alınmaması, halk plajındaki tuvaletlerin kötü durumu ve çevresindeki bakımsız alanlar, turistlerin cep telefonlarına yansıdı.

TURİSTLER KAÇIŞ EDİYOR

Mavi bayraklı plajda bulunan tuvaletin pisliği yanı sıra, düzensiz bırakılan ışıklandırma kabloları da görsel rahatsızlık yaratıyor. Marmaris Belediyesi’nin bu konuya ilgisiz kalması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin tatil bölgesinden kaçmasına yol açıyor.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği ve ‘Mavi bayrak’ unvanına sahip olan plajdaki ortak tuvaletlerin, talep edilmesine rağmen hala yapılmaması, Marmarisli vatandaşların tepkisini artırıyor. Vatandaşlar, belediyeden bir an önce gerekli bakım ve onarımların gerçekleştirilmesini talep ediyor.