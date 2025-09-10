Mars’ta Yaşam İzi Bulundu! NASA

DÜNYADA YENİ BİR KEŞİF

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamayla, bilim insanlarının keşif aracı Perseverance tarafından Mars’tan toplanan bir kaya örneğini incelediği ve bu örneğin muhtemelen eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilen leopar benekleri bulduğu bilgisi verildi. Açıklamada, araştırmada elde edilen bir kaya örneğinin üzerindeki haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya’daki mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği ifade edildi.

MARS’TA EN NET YAŞAM BELİRTİSİ

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” sözleriyle bulguları değerlendirdi. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz, bu kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler olduğunu dile getirdi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox ise “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” şeklinde düşüncelerini paylaştı. “Sapphire Kanyonu” olarak adlandırılan örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.