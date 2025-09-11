Mars’ta Yaşam İzi Bulundu! NASA

MARS’TA ŞAŞIRTICI KEŞİF

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan son açıklamalara göre, bilim insanları keşif aracı Perseverance ile Mars’ta toplanan bir kaya örneğini inceledi. Bu inceleme sonucunda, eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülen leopar benekleri tespit edildi. Açıklamada, toplanan kaya örneği üzerinde bulunan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapılar, Dünya’da genellikle mikrobiyal aktivite sonucunda meydana gelen minerallere karşılık geliyor.

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” şeklinde bir ifade kullandı. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise, söz konusu kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler olduğunu dile getirdi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox, “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” dedi. Perseverance gezgini, kayalık çıkıntılardan topladığı ve “Sapphire Kanyonu” adı verilen örneği, 3 milyar yıl önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarından aldı.