Mart Ayı Hava Koşulları Uyarısı

KOCAKARI SOĞUKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Hüseyin Köse, halk arasında “kocakarı soğukları” olarak bilinen mart ayında etkili olabilen soğuk hava dalgalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Köse, mart ayının hava koşulları açısından en yanıltıcı ve sürprizlerle dolu dönemlerden biri olduğunu dile getirerek, “Mart ayı bitmeden kış koşullarını yeniden yaşayabiliriz. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözünü unutmamak lazım.” ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA SOĞUKLAR BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine işaret eden Köse, 2025 Mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Bu doğrultuda, bu yıl halk arasında bilinen anlamdaki “kocakarı soğukları”nın yaşanmayacağını söyledi.

ŞAKACI BİR AY OLDUĞUNU UNUTMAYALIM

Ancak Köse, mart ayının “şakacı bir ay” olduğunu hatırlatarak, “Mart ayında hava bir anda değişebilir. Bahar gibi başlayan bir gün, akşamına kış soğuğuna dönebilir. Bu yüzden dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.” diye ekledi. “Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var.” şeklinde konuştu.

ATASÖZLERİ İLE HAVA TAHMİNİ

Köse, geçmişte Anadolu’da yaşayan insanların bilimsel tahmin araçları olmadan doğa gözlemleriyle hava tahminleri yaptıklarını hatırlatarak, “Atalarımız, mart ayının ilk 8 gününü gözlemleyerek o yıla dair hava tahmini çıkarırlardı. Mart, o dönemde yılın ilk ayı kabul edilirdi ve her günü, önümüzdeki sekiz aya denk gelecek şekilde yorumlanırdı.” dedi. Ayrıca bu kültürel mirasın korunması gerektiğinin altını çizdi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ UNUTMAYALIM

Meteoroloji biliminin gelişen teknolojiyle önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Köse, son 30 yılda süper bilgisayarlar, uydu ve radar sistemleri, otomatik gözlem istasyonları sayesinde hava olaylarının çok daha isabetli tahmin edilebildiğini ifade etti. Hava tahminlerinin milyonlarca insanın günlük yaşamını etkilediğini vurgulayan Köse, meteoroloji mühendislerinin doğru bilgiyle toplumu bilinçlendirmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.