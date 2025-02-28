Martta Kar Yağışı Beklentisi Yüksek

TÜRKİYE’DE KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA TAHLİLLERİ

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışları ve buz gibi soğuk havaların ardından, Mart ayında da kar yağışı ihtimali kendini göstermeye başladı. Önceki haftalarda ve bu hafta gerçekleşen kar yağışlarını doğru bir şekilde tahmin eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü emekli Bölge Müdürü Murat Şahin, Mart ayı için önemli öngörülerde bulundu.

İZLANDA KÖKENLİ SİSTEMLERİN DURUMU

Şahin, sosyal medya hesabından, “İzlanda kökenli sistemler hareket halinde” diyerek bu sistemlerin durumunu aktardı. Bu sistemlerin tahmin verilerinde yalnızca iki adet hareketinin görüldüğünü belirten Şahin, “Henüz etki analizi için çok erken… Değişimler olur, tarihlerde kayma da olabilir. Ancak belirgin olan İzlanda kökenli sistemler hareket ediyor. Balkanlar üzerinden gelebilir. Takip edelim” ifadelerini kullandı.

MART AYI HAKKINDA UYARILAR

Murat Şahin, Mart ayının ilk haftasında etkili olabilecek sistemlere dikkat çekerek, “3-4 Mart: İzlanda kökenli yağışlı hava kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar ile etkili olabilir” dedi. Bu tarihlerdeki hava durumu, özellikle iç kesimlerde kar yağışını gündeme getirebilir.