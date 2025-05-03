Maslak’ta Yol Çöktü, Cadde Kapandı!

YOL ÇÖKMESİ PANIĞA NEDEN OLDU

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Maslak bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen yol çökmesi büyük bir panik yarattı. Eski Büyükdere Caddesi’nde gerçekleşen bu olay, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen küçük çaplı bir patlama ile daha da ciddi bir hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle cadde trafiğe kapatılırken, İGDAŞ, İBB, itfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 3 Mayıs 2025 sabahı saat 02:41’de Sarıyer Maslak’taki Eski Büyükdere Caddesi’nde gerçekleşti. İGDAŞ ekipleri, doğalgaz hattındaki sızıntıyı önlemek amacıyla bölgedeki gaz akışını kesti. Patlamanın ardından ekipler, gaz tahliye çalışmalarını başarıyla tamamladı ve hattaki hasarın onarımı için detaylı bir çalışma sürecine başladı. Yetkililer, doğalgaz sıkışmasının çökmenin ana nedeni olup olmadığını araştırıyor.

Cadde Trafiğe Kapandı

Çökmenin ardından Eski Büyükdere Caddesi, hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olan bu yolun kapanması, sabah saatlerindeki trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. İBB ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sürücülere, Maslak ve çevresinde Seyrantepe veya Levent yönlerini kullanmaları tavsiye ediliyor.