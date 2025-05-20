Mastercard, 47 Milyon Kişiye Tazminat Ödeyecek

MASTERCARD MÜŞTERİLERİNE TAZMİNAT ÖDENECEK

Mastercard, önemli bir yasal mücadelenin ardından milyonlarca müşterisine tazminat ödeyecek. Bugün yapılan karar ile Mastercard’ın 47 milyon müşteri için tazminat ödemesine onay verildi.

ÖDEME MİKTARI BELİRLENDİ

Mahkeme onayının ardından, etkilenen müşterilerin her biri 70 sterlin değerinde tazminat alacak. Karar, Mastercard müşterilerinin tamamının tazminat talep edebileceği anlamına geliyor. The Sun, konuyla ilgili yorum almak için Mastercard ile iletişime geçti.

ON YILLIK SÜREÇ

Karar, neredeyse on yıl süren bir davanın sonucu olarak ortaya çıktı. Eski finansal ombudsman Walter Merricks, ilk yasal talebini 2016 yılında gündeme getirmişti.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİLER

1992-2008 yılları arasında gerçekleştirilen işlemlerde yapılan yanlış ücretlendirmeler sebebiyle İngiltere’de 46 milyon müşteri dolandırıldığını öne sürdü. Bu yanlış ücretler, tüketiciler yerine Mastercard ile çalışan perakendeciler tarafından ödenmişti.

MÜŞTERİLERİN ZARARI

Bay Merricks, perakendecilerin bu ücretleri daha yüksek fiyatlar olarak yansıttıkları için müşterilerin mağdur olduğunu belirtti. Dava, Birleşik Krallık Tüketici Hakları Yasası 2015 kapsamında yeni kurallar sonrası başlatılan, “toplu dava” olarak adlandırılan türünün ilk örneği oldu.

UZLAŞMA TEKLİFİ

Mastercard, yasal süreçlerin durdurulması karşılığında sorumluluk kabul etmeksizin 200 milyon sterlinlik bir uzlaşma önerisi sundu. Bu miktar ve bireylerin alacakları tazminat detayları yeni hukuk belgelerinde belirlendi.

HANGİLERİ HAK SAHİBİ OLACAK?

Aşağıdaki koşulları sağlayanlar, daha önce davaya katılmamış olsalar bile otomatik olarak tazminat alma hakkına sahip olacak:

– 20 Haziran 1997 ile 21 Haziran 2010 tarihleri arasında İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da en az üç ay, ya da 22 Mayıs 1992 ile 21 Haziran 2010 tarihleri arasında İskoçya’da en az üç ay yaşamış olmalısınız.

– Belirtilen tarihler sırasında Mastercard kredi kartı ile bir alışveriş yapmış olmalısınız.

– 6 Eylül 2016 tarihinde 18 yaşından büyük ve Birleşik Krallık’ta ikamet ediyor olmalısınız.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Anlaşmanın onaylanmasının ardından Mastercard, tazminatları 28 gün içinde ödenecek. Ödemeler daha sonra hak sahiplerine ulaştırılacak.