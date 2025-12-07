MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu

TV8 kanalının dikkat çeken yemek yarışma programı MasterChef dün akşam final heyecanıyla noktalandı. Sezon boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Özkan ve Sezer son etaba ulaştı. Gece boyunca topladığı 43 puanla Özkan, 41 puanla ikinci kalan Sezer’in önünde yarışmanın finaline girdi. Yarışma bu sonuçla canlı yayına başladı. MasterChef 2025’in şampiyonu toplam 65 puanla Sezer Dirican oldu.

İMZA YEMEKLERİN HAZIRLANMASI

Canlı yayın öncesinde iki finalist, 90 dakika süreyle birbirinden farklı lezzetler hazırladı. Özkan’ın başlangıç yemeği Ege’den, ana yemeği Antika’dan ve tatlısı ise Sahlep-i Sütlaç’tan oluştu. Sezer’in menüsü ise başlangıçta Çiğ Mi Köfte, ana yemekte Büyük İskender ve tatlıda Nuh’un Tartini şeklinde sıralandı. Her iki yarışmacı da ilk turda 21’er puan alarak eşit bir skor elde etti. Özkan, jüri şeflerden 6, 7,5 ve 7,5 puan alırken; Sezer ise 6,5, 7,5 ve 7 puan aldı.

PUNARLAR CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Finalin ikinci etabında şeflerin puanları, oyların mühürlü zarflarla canlı yayında açıklanmasıyla merakla bekleniyordu. Canlı yayında zarfların açılmasıyla birlikte Sezer, 6,5, 7,5 ve 6 puan alarak toplamda 41 puana ulaştı, Özkan ise 7, 8 ve 7 puan toplayarak 43 puana erişti. Sezer, imza yemeği olarak levrek ve bal kabağı ağırlıklı bir tarif sunarken, Özkan imza yemeğini “Döngü” adıyla hazırlayıp, içinde kuzu ve enginar bulunan bir tabak ortaya çıkardı. Özkan’ın ‘Döngü’ adlı imza tabağı şeflerden 7, 7 ve 6,5 puan aldı ve toplamda 63,5 puan topladı. Sezer’in imza tabağı ise şeflerden 8,5, 8 ve 7,5 puan alarak toplam 65 puana ulaşmasıyla birlikte yarışmanın galibi oldu.

ALL STAR HEYECANI YAKLAŞIYOR

MasterChef 2025’in sona ermesinin ardından, All Star heyecanı izleyicilerle buluşacak. MasterChef All Star Altın Kupa, 7 Aralık Pazar günü saat 20:00’da başlayacak.