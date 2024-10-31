“MASTERCHEF’te Eleme Adayları Açıklandı!”

HEYECAN DORUKTA

Masterchef’te heyecan giderek artıyor. Birbirinden şık tabaklar hazırlayan yarışmacılar arasında 3. ve 4. eleme adayları tespit edildi. Tabakların hazırlanışı sırasında Ezgi’den de dikkat çeken bir itiraf geldi. “Şeflerin fark etmemesine rağmen çift adım yaptım” diyen Ezgi, durumu doğruladı. İşte Masterchef’teki detaylar…

DOKUNULMAZLIK KAZANILDI

Haftalar ilerledikçe Masterchef’te heyecan daha da yükseliyor. Dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayları sırayla belirleniyor. Ezgi, yaptığı çift adımı açıklayarak dikkat çekti. Şeflerin tercih yapması ise oldukça zor geçti. Bu esnada Muratcan ile Erim arasında gerginlik yaşandı.

KIRMIZI TAKIM ÖNE ÇIKTI

Mavi Takım ve Kırmızı Takım, birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. Şefler, dokunulmazlığı kazanan takımı 7-0’lık bir skorla Kırmızı Takım olarak duyurdu.

EZGİ’Yİ RAHATSIZ EDEN ÇİFT ADIM

Tabakların hazırlanması esnasında Ezgi, farkında olmadan çift adım yaptığını itiraf etti. Bu durumu fark ettikten sonra Ezgi yeni bir çorba hazırlama işlemi gerçekleştirdi. O anları; “Şefim, ben bir şey söyleyeceğim. İki dakika kala bir çift adım yaptım. O yüzden yeni baştan ufak bir blender, yeniden çekme, yeniden süzme işlemi yaptım. Kerem buna koştu, ben ne yapacağımı şaşırmış durumdaydım. Şu an tabii ki çift adım yapamamış, kural hatasız bir çorba içiyorsunuz ama son 2 dakika o telaşla maalesef çift adım yaptım. O yüzden o çorbayı atıp yeniden bir çorba yapmam gerekti.” sözleriyle anlattı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANANI

Şefler, yarışmacılardan alabaş ile yaratıcılık istemişti. En iyi tabağı çıkaran ve şeflerden övgü alan isim Şirin oldu. Şirin, çok mutlu olduğunu ifade ederek bir ismi eleme adayı olarak belirledi.

3. VE 4. ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şirin, potaya bir ismi gönderdi. Bugünü değerlendirdiğini dile getiren Şirin, 3. eleme adayı olarak Akın’ı seçti. Üçüncü eleme adayının belirlenmesinin ardından, Mavi Takım oylama ile 4. eleme adayını tespit etti. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan kaptan Ezgi, 4. eleme adayı olarak seçildi.