“Masterchef’te Son Eleme Adayı Hakan”

HEYECANIN ARTTIĞI ANLAR

Masterchef’te geçtiğimiz haftalar boyunca heyecan iyice artmaya devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri olarak yer aldığı bu yarışmada Mavi Takım ve Kırmızı Takım’dan eleme potasında bulunmayan yarışmacılar bireysel olarak mücadele veriyor. Son eleme adayı ise belirlendi. İşte detaylar…

YARIŞMACILAR ARASINDAKİ ÇEKİŞME

Masterchef’te son eleme adayı açıklandı. Jüri, yarışmacılardan ilk olarak ‘Katmer’ istedi. İkinci aşamaya kalan yarışmacılar ise müzayede yöntemiyle ürün seçimini yaptı. Bazı yarışmacılar Akın’ın hayranlarının baskısına maruz kaldıklarını ifade ettiler. Yarışmanın heyecan dolu anlarından bazıları ise şöyle gelişti: Haftanın değerlendirmesini yapan Eda, “Zor bir pota var. Güzel bir takım oyunu oynadık. Benim hatamı da düzelttiği için Akın’a ayrı teşekkür ederim. Temennimin bizden birisinin gitmemesi. Beyza’nın da gitmesini istemiyorum. Hayırlısı neyse o olsun” dedi.

Emre, Akın ile olan anısını paylaşırken sosyal medya üzerinden gelen birkaç destek mesajını belirtti. Akın ise bu duruma “Sen benim mesaj kutuma bak bir de” diyerek cevap verdi. Akın gösterince, Emre bunun hakkında konuşmak zorunda hissettiğini aktardı. Yarışmanın ilerleyen saatlerinde bazı yarışmacılar, Akın’ın hayranlarının gazabına uğradıklarını kaydettiler.

YARIŞMACILAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Yarışma neşeli bir başlangıçla devam etti. Akın, ”Ben kötü oluyorum” diyerek hayranlarının mesajları yüzünden arkadaşlarından tepki aldığını söyledi. “Mesela servise biniyoruz birisi gelip senin şu sevenlerin işte yine şöyle yapmış, böyle yapmış diyorlar. Kerem abiyle bir sürtüşmemiz oldu, tartışma bile değil. Sonrasında sabah çay içiyorum, Kerem abi yanıma gelip Merhaba demeden ‘Ya şu hikayeyi paylaş da bıraksınlar peşimi’ diyor. Paylaşıyorum, yine kötü ben oluyorum” şeklinde ekledi.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI

Masterchef’te haftanın son eleme adayı Hakan olarak belirlendi.