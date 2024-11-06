“Masterchef’te Yeni Eleme Sistemi Açıklandı”

YARIŞMA YENİ BÖLÜMÜ İLE DEVAM EDİYOR

‘Masterchef Türkiye 2024’ün yeni bölümü yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu bu bölümde Mavi Takım ve Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık zaferi için mücadele verdi. Eleme sistemi değişti ve ilk eleme adayı belirlendi.

7 BÖLGE 7 YEMEK KONSEPTİ

Bu bölümde şefler, yarışmacılardan ‘7 bölge 7 yemek’ teması çerçevesinde Fava, Lebeniye, Lor Dolması, Etli Ekmek, Mumbar Dolması, Islama Köfte ve Kadayıf Dolması yapmalarını istedi. Ayrıca, Masterchef’in All Star yarışmacıları olan Sefa Oktay Kılıç, Tanya Kilitkayalı, Suna Aydın ve Eray Aksungur tadım yaparak oy kullandı. Sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

ELEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Somer Şef, eleme sisteminin değiştiğini belirterek, “Bu hafta itibariyle artık Pazar günleri 4 kişi yarışıyor. Her gün takım oyununda kaybeden takımdan bir kişi dokunulmazlık alıyor ama isim söylemiyor. Konseyden çıkan yarışmacı da potaya gidiyor. Bu şekilde 3 yarışmacı buluyoruz. En son günde bireysel dokunulmazlık oyunu ile en zayıf tabağı yapan arkadaşımız 4. olarak finale kalıyor ve finaller artık 2 ayaklı oluyor. Puanlama ile belirleniyor en güçlü ve en zayıf yarışmacılar. 2 oyun sonunda en az puanı alan arkadaşımız bize Masterchef’in 13. olarak veda ediyor” dedi.

BEYZA’NIN SON DURUMU

Somer Şef, yüzüne kızgın yağ gelen Beyza’nın sağlık durumu hakkında detay verdi. Şef, “Beyza’nın durumu şu anda stabil olarak devam ediyor. Beyza’nın ailesi de yanında. Her gün her sabah konuşup bilgi alıyoruz. Biliyorsunuz yüzde olan yanmalarda hijyen daha önemli. Hem ince deri hem de iz kalması istenmeyen bir yer. O yüzden Beyza’nın burada olması herhangi bir temasla tehlikeli olacağından daha hijyen dolu bir yerde olması gerekiyor” şeklinde ifade etti.

Dokunulmazlık Oyununda KAZANAN

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Kırmızı Takım’da ise bireysel dokunulmazlığı Kaan elde etti.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Takımından en fazla oyu alan Nigar, ilk eleme adayı olarak belirlendi.