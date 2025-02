Match For Hope Bu Yıl Heyecanlı Olacak

MAÇ YAYINI VE DİL SEÇENEKLERİ

Doha’daki 974 Stadyumu’nda oynanacak olan bu önemli mücadele, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da beIN SPORTS üzerinden yayınlanacak. Maç, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dil seçenekleriyle izleyicilere sunulacak. Ayrıca, beIN’in dijital platformlarındaki özet görüntülere de erişim sağlanabilecek.

GELİRLERİN BAĞIŞI VE EĞİTİM PROJELERİ

Q Life’nın düzenlediği bu yılki Match for Hope etkinliğinden elde edilen tüm gelir, 2012 yılında Şeyha Moza bint Nasır tarafından kurulan Education Above All (EAA) Vakfı’na bağışlanacak. EAA, eğitimin gücüyle insan hayatını değiştirmeyi amaçlıyor. Bu vakıf, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile uyumlu olup, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (US Aid), Dünya Bankası Grubu gibi birçok önemli kuruluş ve hükümet tarafından destekleniyor.

ÜNLÜ İSİMLER SAHADA

Maçta Henry, Iniesta ve Pirlo gibi ünlü futbolcular sahada olacak. Bu isimlerin varlığı, etkinliğin önemini ve heyecanını artırıyor.