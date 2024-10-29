Mauro Icardi’den 29 Ekim Kutlaması

ICARDI’DEN CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE PAYLAŞIM

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medya aracılığıyla kutladı. Golcü futbolcu, Instagram hesabında bu önemli günü anmaya yönelik bir paylaşım yaptı.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİYLE ANMA

Icardi, paylaşımında geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a karşı attığı gol sonrası yaşadığı sevinci gösteren bir fotoğrafa yer verdi. Fotoğrafın altına, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” ifadesini yazdı. Bu paylaşım, hem futbolcunun hem de bayram coşkusunun ifadesi oldu.