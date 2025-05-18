Mauro Icardi, İstanbul’a geldi

ICARDI’NIN DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da sezonun ikinci yarısında sakatlık yüzünden lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluğa giden yolundaki en önemli anlarda destek vermekten geri kalmıyor. Icardi, ülkesinin Arjantin topraklarından sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul’a geldi.
İSTANBUL’A SELAM
Icardi’nin sevgilisi Suarez, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “Günaydın İstanbul” notunu düştü.
Arjantinli golcü ve sevgilisi, Süper Lig’in 36. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek Kayserispor maçı sırasında tribünde yer alacak ve muhtemel şampiyonluk sonrası kutlamalara katılacaklar.