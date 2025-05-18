Gündem

Mauro Icardi, İstanbul’a geldi

mauro-icardi-istanbul-a-geldi

ICARDI’NIN DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da sezonun ikinci yarısında sakatlık yüzünden lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluğa giden yolundaki en önemli anlarda destek vermekten geri kalmıyor. Icardi, ülkesinin Arjantin topraklarından sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul’a geldi.

İSTANBUL’A SELAM

Icardi’nin sevgilisi Suarez, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “Günaydın İstanbul” notunu düştü.

Arjantinli golcü ve sevgilisi, Süper Lig’in 36. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek Kayserispor maçı sırasında tribünde yer alacak ve muhtemel şampiyonluk sonrası kutlamalara katılacaklar.

ÖNEMLİ

Gündem

Cristiano Ronaldo, Beşiktaş’la İlgileniyor

Sözleşmesi bitmek üzere olan Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı bilinmezken, İngiliz medya kaynakları Beşiktaş'ın da transfer seçenekleri arasında yer aldığını belirtti.
Gündem

Galatasaray 5. Yıldızı Aldı mı?

Galatasaray, Kayserispor ile yapacağı maçta 25. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele verecek. Futbolseverler, 5. yıldızla birlikte şampiyonluk sayılarını merak ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.