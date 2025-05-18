Mauro Icardi, İstanbul’a geldi

MAURO ICARDİ’NİN DESTEKLERİ

Galatasaray’da sezonun ikinci yarısında sakatlığı yüzünden lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini göstermeye devam ediyor. Arjantin’de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak üzere İstanbul’a geldi.

İSTANBUL PAYLAŞIMI

Icardi’nin sevgilisi Suarez, o anları sosyal medya üzerinden “Günaydın İstanbul” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, çiftin İstanbul’a gelişinin duyurusunu yaparken aynı zamanda Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.

Arjantinli futbolcu ve sevgilisi, Süper Lig’in 36. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile oynanacak maçı tribünden takip edecek. Maç sonrasında şampiyonluk kutlamalarına da katılması bekleniyor. Bu durum, Galatasaraylı taraftarlar için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor.