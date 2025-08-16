Mauro Icardi, Kadroya Geri Döndü

GALATASARAY VE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta mücadelesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçta, Galatasaray’ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK SÜRECİ

Icardi, 7 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlık yaşamış ve bu durum sonucu sezonu kapatmıştı. Uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından, 281 gün sonra kadroda yer buldu ve yedekler arasında bulunuyordu.

Icardi’NİN GÖREVİNE DÖNÜŞÜ

Yıldız futbolcu, maçın 80. dakikasında sahalara geri döndü. Icardi, Davinson Sanchez’in yerine oyuna girdi ve uzun bir aranın ardından yeniden formasını giydi. Bu dönüş, hem kendisi hem de takım açısından büyük bir umut kaynağı oluşturdu.