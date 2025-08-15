Spor

Mauro Icardi, Saha’ya Geri Döndü

mauro-icardi-saha-ya-geri-dondu

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Bu maçta Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sakatlığının ardından kadroda yer bulmayı başardı.

Icardi’NİN SAKATLIĞI VE DÖNÜŞÜ

Icardi, 7 Kasım 2024 tarihindeki UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamıştı ve bu durum, onun sezonu kapatmasına sebep olmuştu. 281 gün sonra yeniden kadroda yer alan Icardi, maç boyunca yedekler arasında bekledi.

GERİ DÖNÜŞ ANI

Dakikalar 80’i gösterdiğinde yıldız futbolcu, Davinson Sanchez’in yerine oyuna girdi. Aylar sonra sahalara dönen Icardi, Galatasaray formasıyla tekrar mücadele etme fırsatı buldu.

ÖNEMLİ

