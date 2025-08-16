Mauro Icardi, Saha’ya Geri Döndü

GALATASARAY VE FATİH KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Bu maçta Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı.

ICARDİ’NİN SAKATLIĞI VE DÖNÜŞÜ

Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Uzun bir bekleyişin ardından, 281 gün sonra kadroda yer bulabilen Icardi, yedekler arasında bulunuyordu.

MAÇTAKİ DÖNÜŞÜ

Maçın 80. dakikasında sahalara geri dönen Mauro Icardi, Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil oldu. Aylar sonra tekrar formasına kavuşan yıldız futbolcu, taraftarları sevindirdi.