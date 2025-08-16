Mauro Icardi, Sahalara Geri Döndü

GALATASARAY’IN MAÇI VE ICARDI’NİN DÖNÜŞÜ

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta mücadelesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk defa kadroda yer aldı.

ICARDI’NİN SAKATLIĞI

Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatmıştı. 281 gün aradan sonra tekrar kadroda yer alan Icardi, bu sefer yedek oyuncular arasında bulundu.

TECRÜBELİ FORVET SAHALARA DÖNDÜ

Maçın 80. dakikasında Icardi, sahalara geri döndü. Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, aylar sonra tekrar formasına kavuşmuş oldu.